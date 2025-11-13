Black Friday на Flip.bg привлича вниманието с над 20 000 продукта и възможност за умен и устойчив избор

Две седмици след старта на своя най-дълъг Black Friday до момента Flip.bg регистрира силен потребителски интерес към кампанията, която тази година се провежда в продължение на цял месец – от 31 октомври до 30 ноември включително. След успешния старт клиентите запазват високата си активност и продължават да се възползват от големите отстъпки на вече ниски цени. За Black Friday 2025 от платформата за реновирана техника са осигурили над 20 000 продукта в различни категории – телефони, таблети, лаптопи и смарт часовници – на специална Black Friday оферта*. Те са от водещи марки като Apple, Samsung и Huawei, и с намаления до -600 лв. / -307 €.

Сред топ предложенията в кампанията се открояват iPhone 15 Pro (Black Friday цена 1,279.99 лв. / 654.45€, много добро състояние), iPhone 16 Pro Max (Black Friday цена 1,839.99 лв. / 940.77€, много добро състояние), MacBook Air 13″ (Black Friday цена 999.99 лв. / 511.29€, много добро състояние) и Apple Watch Series 9 2023 (Black Friday цена 429.99 лв. / 219.85€, много добро състояние), с които Flip.bg отговаря на тенденцията за повишен интерес на българските потребители към най-новите и висок клас модели устройства.

„Четвъртият ни Black Friday в България не е само най-мащабната ни кампания до сега, а цял месец, в който даваме възможност на потребителите да се уверят, че реновираната техника е умен, достъпен и устойчив избор,“ казва Вера Петрова, управител на Flip.bg. „Забелязваме устойчив тренд за търсене на устройства от висок клас, но с добавена стойност: гаранция, сигурност и качество. Именно това отличава Flip.bg – ние предлагаме преживяване, което съчетава богат избор на качествени устройства от различни категории, който е не само достъпен и сигурен, но и с устойчиво въздействие върху околната среда.“

Приоритет за Flip.bg са качеството, достъпността и устойчивостта, както и първокласното потребителско изживяване. Всяко едно от предлаганите за Black Friday 2025 устройства не само е с намаление на вече ниска цена, но идва и с множество предимства, акумулиращи значителна добавена стойност: обновяване по най-високи стандарти чрез строг технически процес на проверка, ремонт и почистване на хардуер и софтуер, включващ 67 специализирани теста, 24 месеца гаранция, 30-дневна политика за безплатно връщане, бърза доставка, специално изработена кутия с нови кабели за зареждане и за някои модели с опционална нова батерия от трета страна. За кампанията са налични и различни опции за плащане, включително вноски с 0% лихва при изплащане в рамките на 6 или 10 месеца.

Flip.bg напомня, че количествата на продуктите за Black Friday са предварително определени и част от моделите се изчерпват бързо, особено в премиум категориите.



*Цените Black Friday ще са видни и актуални от сутринта на 31.10.2025 г. след началото на кампанията до нейния край на 30.11.2025 г. или до изчерпване на специално определените за нея количества.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com