Black Friday на Flip.bg привлича вниманието с над 20 000 продукта и възможност за умен и устойчив избор
Кампанията показва, че реновираната техника вече е предпочитана възможност, а не компромис
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Кампанията показва, че реновираната техника вече е предпочитана възможност, а не компромис
Всеки клиент на Първа инвестиционна банка, заявил и активирал кредитна карта Visa Fibank-eMAG в периода 01.11.2025 г. – 30.11.2025 г. и реализирал пла...
Промо предложенията ще са достъпни за наемане от потребителите на Xplore TV до 2 декември
Общата стойност на направените поръчки за първите 5 часа от кампанията е над 33,5 млн. лв.
По време на Black Friday промоцията клиентите могат да се възползват и от 50% намаление на плановете Unlimited Ultra и Unlimited L за първите 12 месец...
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До края на ноември потребителите могат да избират между 11 смартфона и 3 смарт часовника с намаления до 50%
Подранили разпродажби цакат конкуренцията в София и Варна София. Едни от най-големите молове в България решиха да врътнат номер на конкуренцията, изп...
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