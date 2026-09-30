Над 1000 полицаи удариха „Хелс Ейнджълс“ в Европа, претърсват имоти и в България

Повече от 1000 полицаи са включени в мащабна международна операция срещу предполагаема мрежа за пране на пари, свързвана с членове на мотоциклетната групировка „Хелс Ейнджълс“. Акциите се провеждат едновременно в Германия, Белгия, България и Нидерландия.

Полицията в западния германски град Дуисбург съобщи, че в рамките на операцията се очаква изпълнението на няколко заповеди за арест. Властите предприемат действия и за конфискуването на активи на стойност 48,6 млн. евро.

Говорител на германската полиция посочи, че разследването е насочено срещу международна мрежа за пране на пари и престъпна организация. Според германската агенция ДПА става въпрос за „Хелс Ейнджълс“.

Над 100 имота под обиск

В рамките на акцията се претърсват повече от 100 имота, а 71 души са обект на разследване.

Сред заподозрените са лица, за които се предполага, че са отговаряли за дейността на мрежа за пране на пари в Германия и други европейски държави, както и високопоставени членове на мотоциклетната групировка.

Разследват се предполагаеми престъпления, сред които създаване на престъпна организация, изнудване, организирани измами и пране на пари. Проверяват се и възможни нарушения, свързани с оръжия, нанасяне на телесни повреди и укриване на данъци.

Специални части влязоха в имот на влиятелен член

В Дуисбург е проведена специализирана полицейска акция с участието на специални части на адрес, свързан с влиятелен член на групировката.

Основната част от обиските е в германската провинция Северен Рейн-Вестфалия. Други шест имота се претърсват в различни германски провинции.

Още седем имота са обект на обиски в Белгия, България и Нидерландия. В предоставената информация не се уточнява къде в България се намират проверяваните имоти.

Операцията се ръководи от прокуратурата в Дуисбург със съдействието на службата за борба с финансовите престъпления на провинцията.

Всичко започнало след престрелка

Според германския вестник BILD разследването продължава повече от четири години. Началото му е свързано с престрелка в Дуисбург през май 2022 г.

Тогава повече от 100 души участвали в сблъсък между мотористи и членове на турско-ливанска фамилна група. Последвалото разследване постепенно отвело германските власти до предполагаемата международна финансова мрежа и до сегашната мащабна операция в четири европейски държави.