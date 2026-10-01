Над 1000 полицаи удариха „Хелс Ейнджълс“ в Европа, претърсват имоти и в България
Мащабната операция е насочена срещу международна мрежа за пране на пари, властите искат да конфискуват активи за близо 49 млн. евро
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Мащабната операция е насочена срещу международна мрежа за пране на пари, властите искат да конфискуват активи за близо 49 млн. евро
В Дуисбург са плащани пари в продължение на дълъг период от време за десетки деца
Новият старши треньор на "Дуисбург" Илия Груев призна, че е на седмото небе, след като пое "зебрите". "Поръчах хубаво време и ето, че е слънчево", каз...