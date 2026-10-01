Над 1000 полицаи удариха „Хелс Ейнджълс“ в Европа, претърсват имоти и в България
Мащабната операция е насочена срещу международна мрежа за пране на пари, властите искат да конфискуват активи за близо 49 млн. евро
Следете всички новини, анализи и коментари за Финансови Престъпления. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Мащабната операция е насочена срещу международна мрежа за пране на пари, властите искат да конфискуват активи за близо 49 млн. евро
Организираната престъпна група се занимавала с фиктивна търговия с финансови инструменти
Разследват го за пране на пари, транш към Македония го издал