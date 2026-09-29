Кризата в Германия се задълбочава. Нов проблем

Нова вълна от затруднения залива германския автомобилен сектор - базираният в Баден-Вюртемберг доставчик на лети компоненти Julius Schüle Druckguss официално влезе в процедура по несъстоятелност. Основаната през 1951 г. семейна компания, която има над 680 служители в три обекта и оборот от 110,9 млн. евро за 2025 г., вече интензивно търси нов инвеститор, за да спаси бизнеса си.

Районният съд е одобрил процедура по самоуправлявана несъстоятелност (Eigenverwaltung), което позволява на настоящото ръководство да запази контрола върху оперативната дейност и преструктурирането под надзора на съдебен синдик. За 152-мата служители в основния завод възнагражденията са гарантирани за три месеца чрез Федералната агенция по труда, а производството продължава без прекъсване.

Хронични финансови проблеми и диверсификация Финансовият натиск върху Schüle се натрупва от години. Според отчетите на дружеството през 2023 г. компанията инкасира загуба от 4,8 млн. евро. През 2024 г. дефицитът се удвоява до 9,6 млн. евро, което доведе до съкращаването на 40 работни места.

Като основни причини за кризата се посочват дъмпингът от страни с по-евтина работна ръка, свръхкапацитетът на пазара, свиващите се маржове и драстичният спад в поръчките от автомобилните гиганти. В опит да разпредели риска, Schüle започна да произвежда детайли за отоплителни системи и медицинско оборудване, но диверсификацията се оказа твърде бавна и скъпа на фона на натрупаните дългове.

Случаят е поредният симптом за дълбоката криза в германската автомобилна верига за доставки. Докато големите концерни свиват производството, преходът към електрическа мобилност оказва пагубен ефект върху традиционните леярни - електрическите двигатели изискват значително по-малко отливаеми и фрезовани компоненти, което води до траен структурен спад в търсенето.