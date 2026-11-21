Чувство за хумор и самоирония прояви музикантът от "Ку-ку бенд" Йордан Йончев, по-известен като Гъмзата, пише България Днес.

Тромпетистът на Слави Трифонов е без работа, след като телевизия 7/8 фалира и спря съществуването си.

"Днес пак ме върнаха от бюрото по труда! Казаха да чакам. Като ми дойде реда щели да ме викнат", написа Гъмзата във фейсбук профила си.

Разбира се, музикантът едва ли разчита на бюрото по труда, а се препитава с участия по нощни заведения.

"Дори облачното време не може да помрачи прекрасното съботно настроение! Весел уикенд на всички!", написа Данчо.