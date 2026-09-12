Гъмзата шокира с изповед за побой и отвличане
Сподели много лична история в подкаста на Тото от "СкандаУ"
Следете всички новини, анализи и коментари за Гъмзата. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Сподели много лична история в подкаста на Тото от "СкандаУ"
Иначе тромпетистът не може да се нарадва на свежата си визия
Тромпетистът се изфука с нова прическа
Краси Радков вече го нарича Мокета
Безплатна бира, скара и музика с "Гъмзата брас шоу" ще оживят Северния парк в кв. "Надежда" от утре до 20 септември. Sofia Mezi е зрелищен фестивал на...
София. Йордан Йончев-Гъмзата стана татко за втори път. Съпругата на тромпетиста от "Шоуто на Слави" - балерината от "Магаданс" Юлия Нейкова, го е дари...