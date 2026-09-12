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Гъмзата с втори син

Гъмзата с втори син

София. Йордан Йончев-Гъмзата стана татко за втори път. Съпругата на тромпетиста от "Шоуто на Слави" - балерината от "Магаданс" Юлия Нейкова, го е дари...

11 февруари | 23:55
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