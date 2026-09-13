Скандал с фотоволтаици и пари под масата разтърси Добрич
Съдът остави в ареста обвиняем за подкуп към областния управител
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Съдът остави в ареста обвиняем за подкуп към областния управител
И в мрежата се разрази дълга полемика
Съдът задържа под стража 42-годишен мъж за измама
Какво предизвика вдъхновението му
Тарикатлъкът му лъсна във фейсбук групата „Виждам те КАТ-Варна”
Не е имало начин да бъде спасен
Арестантът е от София
Кметът на община Сандански Кирил Котев назначи столичанина Красимир Петков за главен архитект. Той ще изпълнява временно тази длъжност до провеждането...
Икономическите полицаи от Хасково са спасили софиянец от имотна измама стойност над половин милион лева. Това съобщи шефът на областната полиция ком...
46-годишен софиянец се удави в морето, докато спасявал приятел. Трагедията е станала в сряда на къмпинг "Делфин" край Царево. Туристът видял, че негов...
50-годишен в мозъчна смърт даде шанс за живот на четирима 50-годишен мъж даде шанс за живот на четирима българи. Човекът е изпаднал в мозъчна смърт в...
Перник. 18-годишно момче от София е намерено в кома в Перник. Инцидентът с него е станал в нощта на 1-ви януари, съобщава сайтът zapernik.com. Постр...
София. Късметлия от София спечели големия джакпот във второ теглене на играта "6 от 49" - 7 258 184 лв. Той е пуснал фиш с 4 комбинации за 2,80 лв., к...
Шеф в "Левски" дари Ана с роза и бонбони
Хванаха хиляди да мамят с данък "сгради"
Кюстендил. Софиянец се е опитал да пазарува с фалшиви пари в Рилския манастир. Опитал да пробута неистинска банкнота от 200 евро, предадоха от ОДМВР в...
София. Късметлия пуснал фиша си в София удари днес джакпота във второ теглене на „6 от 49" и забогатя с 1 513 883 лв. Фишът с който е играл щастливеца...