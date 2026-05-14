Скандал с фотоволтаици и пари под масата разтърси Добрич

Окръжният съд в Добрич остави в ареста 44-годишен мъж от София, обвинен в опит да подкупи областния управител. Срещу мъжа е взета най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража“, а случаят вече предизвика сериозен обществен отзвук.

Сигналът и обвинението

Сигналът за предложения подкуп е подаден от самия областен управител Асен Атанасов. Според прокуратурата на софиянеца е повдигнато обвинение, след като е предложил 20 хиляди евро, за да бъде повлияно решение, свързано със спорни действия на Общинския съвет в Каварна.

„На 11 май 2026 г. в град Добрич при проведена операция е задържано лице на 44 години, което е отправило предложение за подкуп в размер на 20 хиляди евро към областния управител“, заяви наблюдаващият прокурор от Окръжната прокуратура Златко Тодоров.

По думите му целта е била областният управител да не упражни законовите си правомощия върху решенията на Общинския съвет. „Искането е било да не върне решението за ново разглеждане и да не го оспори в съда, за да може то да влезе в сила“, допълни прокурорът.

Спорът около земите и фотоволтаиците

Случаят е свързан с решение на Общинския съвет в Каварна за промяна на статута на земи и използването им за инвестиционни проекти. Според информацията става дума за близо 800 декара земя, както и за промяна на пасища и мери в ниви.

Инвестиционното намерение е за изграждане на фотоволтаични паркове, но според критиците начинът, по който решенията са били прокарани, поражда сериозни съмнения за законосъобразността на процедурите.

Общинският съветник Цонко Цонев определи случая като „фрапиращ“. „На 28 април ни бяха предложени 11 извънредни точки - за продажба на около 800 декара земя и промяна на пасища и мери в ниви. След като това стана публично, явно някой се е притеснил и се стигна до опит за подкуп“, заяви той пред Нова телевизия.

Твърдения за натиск и нарушения

Според Цонев натискът върху институциите е бил сериозен. „Разбрах, че са предложили дори 40 хиляди евро, за да не бъдат върнати решенията и да не стигнат до съда“, каза още общинският съветник.

От областната администрация вече са обжалвали спорните решения с аргумента, че не са приети при спазване на закона. Под въпрос е поставена и прозрачността на работата на Общинския съвет.

„Получихме докладните в последния момент - буквално часове преди заседанието. Това е все едно в парламента да внесат 11 закона сутринта и до обяд да ги приемат“, коментира Цонев.

По думите му част от процедурите са били нарушени, а някои от документите дори не са били вписани в Агенцията по вписванията.

Разследването продължава

Разследването по случая продължава, като тепърва ще се изяснява дали има и други замесени лица. Проверява се и дали е оказван натиск върху общински съветници по време на гласуването на решенията.

