Нов обрат по делото срещу кмета на Варна

Окръжният съд във Варна възобновява делото срещу кмета на града Благомир Коцев, след като отпаднаха причините за временното спиране на делото.

Разпоредителното заседание е насрочено за 30 юни, като съдът е определил и резервна дата - 14 юли.

Подсъдими по делото, освен кмета, са общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, бизнесменът Йордан Маринов и пиар експертът Антоанета Петрова.

Процесът беше спрян през март заради участието на Кателиев и Стефанов в парламентарните избори. По закон кандидатите за народни представители се ползват с имунитет по време на предизборната кампания, което наложи временното прекъсване на делото.

След като стана ясно, че двамата не влизат в 52-о Народно събрание, имунитетът им отпадна и съдът възобновява процедурата.

Очаква се в края на юни делото да влезе отново в активна фаза, като ще бъдат разгледани процесуалните въпроси преди същинското му развитие.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com