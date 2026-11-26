ЦСКА приема Трабзонспор в мач от четвъртия кръг на основната фаза на Лигата на конференциите. Двубоят е тази вечер от 22:00 часа на "Българска армия", като това ще бъде първи европейски мач на реконструираното съоръжение.

За "червените" срещата е от огромно значение за продължаването на участието им в турнира. С едва една точка от първите три мача, победата е задължителна, ако искат да запазят шансове за следващия етап от турнира.

ЦСКА влиза в срещата със самочувствие от представянето си в Първа лига, където все още нямат загуба. След 15 изиграни кръга столичани имат 35 точки, постигнати с десет победи и пет равенства. В последния си шампионатен двубой футболистите на Маркус Гиздол показаха характер, след като наваксаха пасив от два гола срещу Ботев Пловдив и завършиха 3:3.

Въпреки това, европейската кампания се оказва предизвикателство, като "армейците" имат само две победи в последните си 32 мача в Европа, регистрирайки единствена точка до момента в групата.

Трабзонспор няма да може да разчита на гостуваща агитка поради наказание от УЕФА, което означава, че стадионът ще бъде изцяло "червен" и ще даде мощен тласък на домакините.

Германският наставник Маркус Гиздол обаче има няколко кадрови затруднения преди важния европейски тест. Теодор Иванов и Лео Перейра са с травми, а Бари Котър няма да бъде на разположение, тъй като не е картотекиран за турнира.

Трабзонспор пристига в София като един от водещите отбори в Турция. Под ръководството на Томас Райс, тимът е в отлична форма, регистрирайки девет победи от последните си десет мача във всички турнири. В турската Суперлига те заемат второто място с 28 точки и са в серия от седем поредни победи в първенството, като в последния си мач се наложиха над Еюпспор с 1:0.

В Лигата на конференциите те са с две победи и една загуба. Победата им като гост срещу КуПС в първия кръг сложи край на серия от девет поредни загуби в европейски мачове навън, а сега могат да запишат две поредни гостуващи победи за първи път от 2013 година.

Въпреки силната форма, турският тим също има проблеми с окомплектоването на състава. Според информации от Турция, за гостуването в София няма да бъдат на разположение Франкулино Джу, Арал Шимшир, Тим Фолкарели, Арсений Батагов, Руслан Малиновски и Окай Йокушлу.

Интересен акцент в срещата ще бъде тактическият дуел между двама специалисти от Германия - Маркус Гиздол и Томас Райс, които се познават добре.