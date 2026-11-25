Ливърпул спечели с 3:0 като гост на Брюж в двубой от петия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Александър Исак се разписа два пъти на стадион „Ян Брейдел“, а Флориан Виртц отбеляза другия гол за английския тим.

Исак даде преднина на гостите още в 13-ата минута. Ливърпул запази аванса си до 79-ата, когато Виртц отбеляза за 2:0. Само три минути по-късно Исак вкара втория си гол в мача и оформи крайния резултат.

Поражението сложи край на серията на Брюж от 11 поредни мача без загуба във всички турнири.

С успеха в Белгия Ливърпул се върна към победите в турнира, след като в предишния кръг допусна първата си загуба през сезона в Шампионската лига – 2:3 като гост на Фенербахче, пише gol.bg.

Само дни преди двубоя в Брюж тимът спечели и дербито с Манчестър Юнайтед във Висшата лига с 4:0.