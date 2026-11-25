От Левски разкриха причината за отсъствието на президента Наско Сираков в чартъра на тима за Марсилия. „Сините“ отпътуваха за Франция днес следобед, но в групата на бе Сираков, който обикновено е близо до отбора и футболистите.

От Левски обявиха, че Сираков се е подложил на операция на очите, която не му позволява да лети.

В чартъра се качиха изпълнителният директор Даниел Боримиров, маркетинговият директор Филаделфо Апаро и футболният директор Енрико Пареше.

Българският клуб вече пристигна на френска земя, където утре ще се изправи срещу местния гранд Олимпик Марсилия в сблъсък от Лига Европа.