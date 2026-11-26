След гостуването на Левски на Олимпик Марсилия на ръководството на сините предстоят финални преговори с мениджърите на Майкон за нов договор.

Сегашното споразумение между двете страни изтича с края на кампанията. Това означава, че ако не бъде удължен, от 1 януари бразилецът ще води разговори с други клубове, в които евентуално да премине през лятото като свободен агент. Сините още от миналата есен искат да подпишат нов контракт с Майкон. По една или друга причина обаче до разбирателство не се стига.

С изтичащ договор на „Герена“ е и Евертон Бала. Очаква се обаче шефовете да постигнат договорка с нападателя, пише „Тема Спорт“.