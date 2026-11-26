Александър Везенков се прибра в София тази нощ със специално осигурен от Българската федерация по баскетбол частен самолет. Само часове след като отбеляза 21 точки за победата на Олимпиакос над Апоел със 104:79 в Евролигата, голямата звезда на българския баскетбол пристигна у нас за двубоя с Дания.

Срещата от предварителните квалификации за Евробаскет 2029 е тази вечер от 19 часа в препълнената "Арена 8888 София". На летището Везенков не скри вълнението си от предстоящия мач.

Обясних на Олимпиакос колко много искам да играя

"Винаги съм казвал, че когато мога и обстоятелствата ми позволяват, винаги ще съм тук. Благодаря на федерацията, която осъществи да стане това нещо. Оттам нататък мисля, че всички сме развълнувани да видим залата да е пълна. Пак казвам, в НБА играят много мачове в два поредни дни, така че това не е нещо ново в моята кариера и да видим как ще мине", заяви Везенков.

"Нека бъдем честни, ако имах мач с Олимпиакос в днешния ден, щях да играя за този отбор, защото нямаше как. Аз обясних на клуба колко искам да играя и колко искам да напълним една зала в София. Това е едно голямо предизвикателство за всички", допълни баскетболистът.

Да изживеем емоцията и да победим

"Не искам да го мисля, а да изживея момента. Както играхме с Олимпиакос срещу Апоел в София, така утре е много по-специално за националния отбор. Притесняваше ме това, защото Дания не е много популярен съперник, но това е хубав тест за истинските квалификации. Щом сме продали толкова много билети, можем да го правим на всеки мач, но да изживеем емоцията утре и най-важно е да победим", каза Везенков.

Заедно с него в състава на България ще бъде и съотборникът му от Олимпиакос Коди Милър-Макинтайър. Президентът на баскетболната федерация Константин Папазов лично отпътува за Гърция, за да организира прибирането на националите.

Везенков мечтае за успехите на волейболистите

Баскетболната ни звезда направи и равносметка за изминалите 12 години, откакто националният отбор за последно игра в столицата.

"Тогава беше една ера, в която тепърва влизах в националния отбор. Имаше много опитни момчета. Оттогава се промениха много неща, имаше спадове и участие на европейското първенство през 2022 година. Мисля, че в момента сме на едно добро ниво", отбеляза Везенков.

"Тогава играхме в зала "Универсиада", сега в Арената. През лятото казах, че видях как играе националният отбор по волейбол и се чудех дали можем да го постигнем и ние. Дойде моментът да се насладим и благодаря още веднъж на феновете, които ще бъдат в залата и ще ни подкрепят", добави баскетболистът.