Поредно престижно признание за Везенков

Александър Везенков получи поредно престижно признание отвъд Океана. Българската звезда на „Олимпиакос“ оглави класацията за най-добър международен баскетболист, който не играе в НБА, според традиционното годишно допитване сред генералните мениджъри на клубовете в най-силното баскетболно първенство в света.

Българинът е получил внушителните 77% от гласовете в категорията, с което категорично изпреварва останалите номинирани. Резултатите са част от 25-ото издание на годишната анкета на НБА, в която ръководителите на отборите дават оценките и прогнозите си за водещите играчи, треньори и тенденции в световния баскетбол, предаде NOVA.

Признанието е още по-впечатляващо, тъй като Везенков оглавява класацията за втора поредна година. В предишното допитване той получи 44% подкрепа, а сега увеличава резултата си с 33 процентни пункта.

Анкетата показва, че въпреки завръщането си в европейския баскетбол българският национал продължава да се радва на изключително висока оценка сред ръководителите на клубовете от НБА.

За разлика от наградите, определяни чрез представянето в отделни турнири, това признание отразява мнението на хората, които отговарят за селекцията и изграждането на съставите в американската лига. Везенков има опит и в НБА, където носеше екипа на „Сакраменто Кингс“, преди да се завърне в „Олимпиакос“. Именно с гръцкия клуб той утвърди името си сред най-резултатните и влиятелни баскетболисти в Европа.

Изборът на генералните мениджъри е поредно доказателство за международното признание, което българинът получава, и за мястото му сред водещите фигури на европейския баскетбол.