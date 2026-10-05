Голяма новина за Тити Папазов

Константин Папазов е новият президент на Българската федерация по баскетбол (БФБаскетбол). Той беше избран на проведеното днес в София Изборно общо събрание.

Папазов наследява Георги Глушков, който се оттегли след три мандата и 15 години начело на федерацията.

На втория тур Папазов получи подкрепата на 93 делегати, а съперникът му Орлин Атанасов събра 67 гласа. В гласуването участваха 161 делегати.

При първото гласуване своя вот дадоха всички 166 присъстващи делегати. Папазов поведе с 67 гласа, следван от Атанасов с 52 и Николай Рашков с 46. Една бюлетина беше недействителна.

Резултатите изпратиха Папазов и Атанасов на балотаж, който определи новия ръководител на българския баскетбол.