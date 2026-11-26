Вратарят на ЦСКА Фьодор Лапоухов продължава да привлича вниманието на чуждестранните клубове. Шотландският гранд Селтик и и гръцкият ПАОК са два от тях. Те следят изявите на беларуския страж на армейците.

За интереса на Селтик към национала на Беларус информира посветеният на „детелините“ сайт celtsarehere.com. Информацията гласи, че скаути на клуба наблюдават Лапоухов, който е сред разглежданите опции за ново попълнение през лятото, пише gol.bg. Тогава ще приключи наемът на Сам Джонстън от Уулвърхямптън.

Вратарят на ЦСКА вече е играл в Глазгоу. Това се случи при загубата на Беларус с 1:2 срещу Шотландия в световна квалификация през миналата есен.

Специализираният сайт transferfeed.com пък твърди, че ПАОК също е сред заинтересованите клубове към 23-годишния страж. Припомняме дни sporttime.gr информира, че от ПАОК са си харесали вратар от българското първенство, но без да се посочва за кого точно става въпрос, като тогава сред опциите бе посочен и Светослав Вуцов от Левски.

Лапоухов пристигна в ЦСКА в началото на 2025 година от Динамо (Минск) на стойност 650 хиляди евро.