Група маскирани хулигани са нападнали хотел в Марсилия, в който са отседнали фенове на Левски. Вследствие на това има няколко човека пострадали, тъй като се е стигнало до бой, съобщи Gong.bg.

От вчера фенове на Марсилия обикалят улиците на града, за да търсят конфронтация с привърженици на Левски, които са пропътували разстоянието до Франция за днешния сблъсък в Лига Европа.

Припомняме, че феновете на Левски получиха само 500 билета за двубоя на "Велодром".

Преди мача, който стартира в 19:45 часа, родните привърженици ще се съберат на обозначено място в града, откъдето ще бъдат ескортирани до стадиона.