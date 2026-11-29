Левски обяви, че мачът срещу Септември ще бъде отложен с един час. В 16:20 часа ще бъде проверено отново състоянието на терена и ще бъде взето крайно решение дали срещата да се играе днес или да бъде отложена.

"След оглед на терена делегатът на мача, съдийската бригада и представителите на двата клуба взеха решение да преместят началния час на двубоя между "Септември" и "Левски" за 17:00 ч.

В 16:20 ч. ще бъдат проверени отново състоянието на терена и условията за игра. След проверката ще бъде взето окончателно решение дали двубоят ще се проведе в днешния ден".