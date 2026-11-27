Българската банка за развитие е готова да финансира фермерите, които искат да затворят цикъла на производство, разкрива Симеон Караколев

Веригите си отглеждат „любимци“, които им доставят месо с 60% вода

Нова наредба ограничава водата в сиренето

Липсват адекватни санкции за заблуда на потребителите

В кооператива на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация вече има 400 малки и средни ферми

Купуваме месо с 60% вода и сирене с 80% вода, при това на все по-високи цени. Порочните практики в производството на храни поставят в неравностойно положение както потребителите, така и коректните български производители. Как могат да бъдат пресечени тези злоупотреби и ограничени огромните надценки в търговските вериги? Ще успее ли държавата да създаде условия за реална конкуренция чрез изграждането на къси вериги на доставки? Готови ли са българските фермери да се кооперират и каква финансова подкрепа ще получат? Какво постигна през годините националната кампания на Стандарт „Да! На българската храна“? По тези въпроси разговаряме със Симеон Караколев, съпредседател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация и съветник в Министерството на икономиката.

- Господин Караколев, наскоро разкрихте, че купуваме и ядем месо с 60% вода и сирене с 80% вода. Купуваме килограм месо, а когато го опечем, установяваме, че са останали едва 400 грама. Каква е причината за това? Няма достатъчно контрол от страна на държавните органи или всичко това попада в графата „неморално, но уви, законно“?

- Според мен става въпрос за комплекс от порочни практики, натрупвани през годините. На първо място е липсата на адекватни санкции за заблуда на потребителите, защото не може да няма пряка опасност за здравето на човека. Мислиш си, че купуваш един килограм от даден продукт, а реално купуваш една скъпа вода. Това се отразява на твоя бюджет, разбира се, в твой минус и в плюс на някой друг.

От друга страна, липсват ясни стандарти за това какво представлява прясното или охладеното месо, какъв трябва да бъде минималният или максималният процент на водното съдържание в един килограм охладено месо. Освен водното съдържание можем да коментираме и различните добавки. Това са все начини, чрез които на едно месо, ако е старо, може да се придаде по-добър търговски вид.

По същия начин стои въпросът и с млечните продукти. При тях вече премина общественото обсъждане на наредба, която регламентира и ограничава водното съдържание в сиренето. Не може да продаваш нещо, което прилича на сирене, но водата в него е над 70%, дори близо 80%, да нямаш ясни параметри за съставките и по този начин да поставяш в неравностойно положение коректните производители, които спазват стандартите за производство на сирене.

Тези продукти няма да бъдат забранени, но няма да могат да се наричат сирене или кашкавал. Ще се казват по някакъв друг начин, да речем „млечен рай“ - както решат производителите, в зависимост от това колко са изобретателни.

- Как се появява толкова голямо количество вода в месото?

- Самото месо естествено съдържа определен процент вода. Една част от месата обаче преминават през така нареченото тумблиране или окрехкотяване. Има различни термини, въведени за този процес.

Водата може да бъде вкарвана с игли или месото да поема вода в динамична среда, при въртене в съоръжение от типа на центрофугата. Има няколко начина, по които може да се добавя вода в самото месо. Най-често това се случваше при пилешкото месо, особено при бутчетата. Виждаме обаче, че тази практика навлиза и при други видове месо.

- На какво ниво се случва това - при производителите или впоследствие в търговските вериги?

- В това категорично не мога да обвиня веригите. Случва се на ниво производител. Неслучайно обаче съм казвал, че веригите си „отглеждат“ такива любимци, които да им доставят подобни продукти.

Въпреки нереално ниската цена, на която получават тези стоки, веригите казват: има контролни органи, на нас този продукт ни се представя като сирене и ние го предлагаме на клиента като сирене. Ако някой е виновен, че това не е сирене, че при производството му са вложени други съставки, отговорността е на доставчика.

Когато предлагаш кренвирш, в който няма месо, или салам, в който има всичко друго, но не и месо, някой трябва да санкционира този, който го предлага, или да въведе стандарти.

Браншовите стандарти са тези, които могат по-бързо и лесно да влязат в употреба. Ние например от Националната овцевъдна и козевъдна асоциация прилагаме при продуктите на нашия кооператив собствени браншови стандарти, утвърдени от Българската агенция по безопасност на храните.

Това могат да направят и други производители. Давам пример - асоциацията на свиневъдите в България може да създаде собствени браншови стандарти за определени видове продукти. Така самата браншова организация ще контролира членовете си.

- Необходимо ли е да има национален стандарт за месните продукти, така както има БДС за млечните?

- Видяхме какво е отношението на Европейската комисия към стандартите на национално ниво. Затова казвам, че алтернативата е или да се направи европейски стандарт, или да се използват възможностите за защитено наименование, защитен произход и т.н. Другата възможност е браншовият стандарт, който е много широко разпространен в страните от Западна Европа.

- Какво месо ще ядем за Коледа? Родно производство или отново дълбоко замразено месо от внос?

- Това, което виждам в момента, е един букет от всичко по малко. Вероятно ще ядем и родно производство, ще ядем и вносно месо. Но тъй като все още няма достатъчно инструменти, които да възпират подобни порочни практики, вероятно ще ядем и нещо различно от месо, което ни се представя за месо.

- Вие бяхте един от първите хора в държавата, които още преди две години алармираха, че търговските вериги злоупотребяват с надценките. Днес огромните надценки, най-вече върху българските храни, са сред основните причини за високите цени в магазините. Как може да бъде решен този проблем?

- Има една българска приказка - не е виновен този, който яде баницата, а този, който му я дава. В случая обаче самата държава с непоследователната си политика през последните 15-20 години буквално отвори широко вратата за търговските вериги. Даде им възможност да навлязат навсякъде, при условия, които те сами определят.

Но държавата не направи нищо, за да създаде конкуренция, да предостави алтернатива на потребителите, които да могат да пазаруват от самите производители. И когато казвам производители, имам предвид самите фермери. Това представлява късата верига на доставки - как произведеното на полето или във фермата да стигне до потребителя, до неговата трапеза.

Точно по отношение на тези къси вериги държавата е длъжник както на фермерите, така и на потребителите. Тя не направи абсолютно нищо за развитието им и съответно търговските вериги останаха без конкуренция от страна на самите земеделски производители.

Разбира се, не всеки фермер може самостоятелно да произвежда и да предлага храна като краен продукт. Затова съществуват кооперативите. Това е другото нещо, което у нас не е развито, защото през последните 20 години държавата нямаше политика как да стимулира кооперирането, как да го насърчава и да създава почва за неговото развитие.

- Имаше и доста сериозен отпор от страна на самите браншови организации в агрохранителния бизнес. Сега обаче кооперирането се превръща в приоритет на кабинета, на Министерството на земеделието и на Министерството на икономиката, в което сте съветник. Кой модел ще бъде използван и кога ще бъде готово законодателството за кооперативите?

- Дали ще има изцяло нов закон за кооперативите, или отделна глава в съществуващ закон, няма абсолютно никакво значение. Важното е да се приложи комплекс от мерки, които, от една страна, да създадат необходимата инфраструктура там, където тя липсва. На места има наченки на такава инфраструктура, но тя не е изградена в завършен вид.

От друга страна, трябва да има и финансови инструменти. Когато един кооператив отиде в банка, първото нещо, което го питат, е колко души членуват в него. Триста? Тогава искат обезпечение от всичките триста. И знаете ли какво става веднага? Някой казва: аз как да дам моята къща като обезпечение, за да се ползват всички?

Затова отдавна алармираме, че ние имаме Българска банка за развитие, една от чиито цели е именно да се намесва и да прилага финансови инструменти, които подпомагат осъществяването на националните политики.

Ако приемем, че кооперирането и изграждането на къси вериги на доставки са национална политика, Българската банка за развитие вече е готова с финансови инструменти, чрез които при облекчени условия да се финансира изграждането на преработвателни мощности и къси вериги на доставки. Те са предназначени именно за кооперативите или за фермерите, които искат да затворят цикъла на производство и реализация на продукцията си.

- Готови ли са вече българските производители за тази промяна? Промениха ли мисленето си, готови ли са да участват в кооперативи, които да защитават интересите им?

- В кооператива на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация вече има 400 малки и средни ферми. Това е ясен знак, че фермерите могат да се кооперират. С още малко усилия тези 400 ферми след няколко години могат да станат 2000. Това е пътят.

Проблемът е, че този процес се задушава. Както и вие казахте, част от браншовите организации нямат желание за подобно развитие. При тях самият председател на практика олицетворява цялата асоциация. Почти няма колективен дух, няма браншови живот. Един човек определя позициите според субективните си виждания за процесите и по този начин се изкривява националната политика.

Затова при последния прием на инвестиционни проекти няма нито един одобрен кооператив. Представяте ли си - от 3000 проекта да няма нито един одобрен кооперативен проект, въпреки че има кооперативи, които са кандидатствали? Причината е именно в липсата на държавна политика, която действително, а не само на думи, да стимулира кооперирането.

Ако се върнете към последните петима министри на земеделието, ще видите, че всеки от тях е говорил за приоритизиране на кооперирането. Но ето какви са резултатите. Крайно време е да започнем да оценяваме работата на един политик, независимо дали е министър или заема друга длъжност, по резултатите, а не по намеренията и приказките.

- Достатъчно добър урок ли беше за търговските вериги огромната глоба, която Комисията за защита на конкуренцията наложи на „Кауфланд“? Можем ли да смятаме, че те вече променят отношението си към българските производители, или ще е необходимо още време?

- Според мен отново стигаме до необходимостта от провеждането на цялостна политика. Това, че дадена търговска верига не спазва определени законови разпоредби, трябва да става обществено достояние. Трябва да се знае в какъв аспект и при какви обстоятелства съответният икономически субект, в случая „Кауфланд“, е нарушил законодателството.

Но трябва да се види дали и останалите вериги не правят същото. Ако го правят, съответно и те трябва да понесат своите наказания.

Това обаче е отделен въпрос от отношенията с производителите. Самите търговски вериги, подобно на държавата, са длъжник на българските земеделски производители. Години наред, притискайки доставчиците си, в случая преработвателите, веригите трябва да си дават сметка, че преработвателят прехвърля цялата тази тежест върху малките фермери, които му доставят суровината.

По този начин търговските вериги косвено оказват ценови натиск върху земеделските производители, фермерите и животновъдите.

Затова сега, когато вече започват да се създават кооперативи, самите вериги трябва да започнат да работят много по-тясно с тях. Аз съм на мнение, че търговските вериги могат да подпомагат развитието на кооперативите на животновъдите, на производителите на плодове и зеленчуци.

При добро желание самите вериги могат да го направят. Това ще бъде полезно и за тях, защото ще си осигурят доставчици, предлагащи продукти с добро качество и на конкурентни цени. Същевременно ще има пряк положителен ефект върху земеделските производители.

В момента в България имаме изкривено или по-скоро недостатъчно развито фермерско участие в преработвателните мощности. Голяма част от преработвателите нямат нищо общо с фермерите. Те са отделни икономически субекти, които купуват суровина. За тях няма значение дали я купуват от мен, от вас, от някой друг български производител или от фермер в Полша.

В държавите от Западна Европа, в които има силни кооперативи, е точно обратното. Самите кооперативи са собственици или съсобственици на преработвателните предприятия. Тогава много по-трудно могат да се правят шменти-капели със суровината, която се влага в производството.

- Какви нови съвместни инициативи ще предприемат Министерството на икономиката и Министерството на земеделието за защита на българските животновъди и производители в рамките на новия бюджет?

- Тук мога да коментирам конкретно финансовите продукти на Българската банка за развитие. По отношение на бюджета в момента няма планирани такива съвместни инициативи.

Това, което обединява политиките на Министерството на икономиката и Министерството на земеделието, е развитието на финансовите инструменти на Българската банка за развитие, които пряко да подкрепят земеделските производители и техните кооперативи.

- Като съпредседател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация сте част от националната кампания „Да! На българската храна“, която „Стандарт“ организира. Какво успя да промени тази кампания през изминалите 20 години?

- Много е важно да се дава гласност на проблемите. Колкото повече национални медии и радетели за повече българско производство говорят за тези проблеми, срещат на едно място представителите на политиката и на производителите, толкова по-добре.

Не може с едно-единствено събитие да промениш из основи дадена политика или да поправиш грешки, натрупвани през годините. Но с постоянство, каквото проявява форумът „Да! На българската храна“ на вестник „Стандарт“, със сигурност се постига немалък успех.