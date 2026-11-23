Една стара селска рецепта, предавана от поколение на поколение, която доказва, че простите продукти могат да създадат истински кулинарни съкровища.

Мачкан боб е една от любимите, но малко позабравени селски гозби с боб, предавана от поколение на поколение.

Рецептата за джуркан боб е подходяща за всяко време на годината, затова спокойно може да присъства редовно на трапезата.

Продукти:

· 400 г зрял боб

· 3 дафинови листа

· 3-4 сушени червени чушки

· 1 суха люта чушка

· 2 стръка праз

· 200 г орехи

· 1 с. л. сминдух или повече на вкус

· сол на вкус

· олио



Приготвяне: Бобът се накисва във вода от предишната вечер. На сутринта се измива добре под течаща вода и се поставя в тенджера със студена вода. Не се добавят сол или сода – само боб и вода. След като водата заври, бобът се вари 10 минути. След това се прецежда и водата се изхвърля. Налива се нова гореща вода. След повторното завиране се варят още около 20 минути, след което водата отново се изхвърля. Бобът се залива отново с гореща вода, добавя се един дафинов лист и се вари до пълното му омекване. Сол не се добавя. Към края на варенето за кратко се добавят и сушените червени чушки.

Когато бобът е готов, се отцежда, като се запазват около 300-400 мл от водата. Празът се нарязва на ситно и се задушава с малко олио или зехтин в отделна тенджера. Добавят се останалите два дафинови листа. Когато празът омекне, се прибавят отделената вода от боба, свареният фасул и месестата част на сушените чушки, която предварително се остъргва с нож.

Орехите се счукват и се прибавят към боба. Разбърква се добре и тенджерата се сваля от огъня.

Готовият бял фасул на каша се поднася с натрошена суха люта чушка. Може да се поръси и с малко лют червен пипер