Тиквата може да се превърне в звездата на закуската с една изненадващо лесна рецепта за пухкави тиганички. Златистите изкушения са меки, ароматни и толкова апетитни, че трудно ще останат в чинията, след като излязат от тигана. За приготвянето им са необходими само няколко достъпни продукта, а тайната на пухкавата текстура се крие в съчетанието между киселото мляко и содата.

Коя тиква е най-подходяща

Не всяка тиква придава еднакъв вкус на тиганичките. За тази рецепта особено подходящи са мускатните сортове, сред които е популярната тиква „Бътърнат“. Те се отличават със сладка, ароматна и плътна месеста част, която се съчетава чудесно с останалите съставки.

Тиквата не трябва предварително да се вари или пече. Достатъчно е да се обели, да се почисти от семките и да се настърже на средно ренде. Така приготвянето става значително по-бързо, а зеленчукът запазва характерния си вкус.

Необходимите продукти за пухкавите тиганички

Основната съставка е 300 грама тиква, към която се добавят 150 грама кисело мляко, едно яйце и една супена лъжица захар с връх. За тестото са необходими още пет супени лъжици брашно, една чаена лъжичка сода за хляб, щипка сол и щипка ванилин. За пърженето са достатъчни около две супени лъжици олио.

Киселото мляко е особено важно за крайния резултат. То придава приятна мекота на тестото, а взаимодействието му със содата помага на тиганичките да бухнат. Може да бъде заменено с прясно мляко, но тогава готовите изделия вероятно няма да бъдат толкова пухкави.

Как да ги приготвим стъпка по стъпка

Първо настържете почистената тиква на средно ренде. В отделна купа разбийте яйцето със захарта и млякото, което трябва да бъде със стайна температура. Разбъркайте добре, докато се получи гладка смес, след което прибавете брашното, солта и ванилина.

Полученото тесто трябва да бъде сравнително рядко и еднородно. Добавете настърганата тиква и разбъркайте, за да се разпредели равномерно. Едва накрая сложете содата за хляб и отново разбъркайте внимателно.

Загрейте тиган с малко олио и с помощта на лъжица оформете малки тиганички. Пържете ги на умерен огън приблизително по 3-4 минути от всяка страна, докато придобият приятен златистооранжев цвят и се изпекат добре отвътре.

Сладки или солени - два чудесни начина за поднасяне

Готовите тиквени тиганички са най-вкусни още топли. Могат да се сервират с мед, заквасена сметана или кондензирано мляко, а естествената сладост на тиквата позволява да се похапват и без допълнителни добавки.

Любителите на солените закуски също могат да се възползват от рецептата. Достатъчно е захарта да се пропусне, а към тестото да се добавят пресни зелени подправки. Така приготвените тиганички могат да се поднесат с пържен лук, гъби, сьомга или хрупкави пръжки.