Доходите в обществения сектор трябва да бъдат увеличени с допълнителни 1,2%, за да компенсират инфлацията през тази година. Това заяви икономистът Любослав Костов в предаването „Денят на живо“ по NOVA NEWS.

По думите му за допълнителното увеличение ще са необходими малко над 40 млн. евро, които могат да бъдат осигурени при преизпълнение на заложените в бюджета приходи.

Костов отхвърли тезата, че ръстът на заплатите е основен двигател на инфлацията. Според него поскъпването се дължи предимно на проблеми във веригите на доставки и сътресения в предлагането. „Доходите растат, за да догонят инфлацията“, подчерта икономистът.

Той припомни, че в началото на годината възнагражденията са били увеличени с 5% при прогнозирана инфлация от 6,2%.

В коментар за бюджета за 2027 г. Костов посочи, че прогнозата за брутния вътрешен продукт е подценена. Според него данъчните приходи могат да надхвърлят планираните с между 400 и 500 млн. евро, което би позволило дефицитът да бъде по-нисък от заложените 3,5%.

Икономистът изрази подкрепа за социалните мерки в бюджета, но отправи критики към предложените промени във формулата за определяне на минималната работна заплата. По думите му премахването на досегашния автоматизъм може да забави увеличението на най-ниското възнаграждение.

Костов коментира и недостига на ваучери за храна, като допусна, че причината може да е в неравномерното разпределение на квотите между работодателите. Според него, ако проблемът засяга индивидуалните квоти на отделни компании, Министерството на финансите може да извърши вътрешно преразпределение, така че да бъдат осигурени ваучери до края на годината.

По отношение на здравеопазването икономистът заяви, че болниците не трябва да функционират като търговски дружества, чиято основна цел е печалбата. Той настоя за цялостна реформа във финансирането на здравната система, но предупреди, че тя трябва да бъде добре подготвена и обяснена на обществото, вместо да се предприема прибързано.