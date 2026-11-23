УниКредит Булбанк направи важна крачка в развитието на мобилното банкиране в България, като отвори приложението Bulbank Mobile за всички потребители, независимо дали са клиенти на банката. Друга голяма новост е възможността за плащане на паркирането в синя и зелена зона директно през телефона, без SMS или допълнително приложение.

Двете функционалности бяха представени на специална пресконференция по повод 15-годишнината на Bulbank Mobile. Банката отчете над 850 000 активни потребители, повече от 20 милиона влизания месечно и над 2 милиона превода и плащания всеки месец.

Банковото приложение вече е отворено за всички

За първи път Bulbank Mobile ще може да се използва и от хора, които нямат сметка или друг банков продукт в УниКредит Булбанк. Регистрацията е изцяло дигитална, отнема около пет минути и не изисква посещение в банков клон. Така потребителите ще могат да създадат собствен профил и да се запознаят с възможностите на платформата, преди да решат дали да станат клиенти на банката.

„В УниКредит вярваме, че доброто клиентско преживяване започва още от първия контакт с банката. Затова създадохме изцяло нов модел за присъединяване към Bulbank Mobile, който позволява на всеки потребител да създаде дигитален профил и да получи достъп до приложението само за няколко минути, без посещение в клон и без необходимост от откриване на сметка. Така хората могат първо да се запознаят с възможностите на нашата дигитална екосистема и след това да изберат услугите, които най-добре отговарят на техните нужди“, обясни Виктор Стоянов, директор „Алтернативни канали“ в УниКредит Булбанк.

Главният изпълнителен директор и председател на Управителния съвет Цветанка Минчева подчерта, че за 15 години мобилното банкиране е преминало от обикновен достъп до банкови операции през телефона към цялостна среда за управление на финансите и ежедневните потребности. На пресконференцията тя обърна специално внимание и на ролята на човешкия контакт. Според нея бъдещето няма да бъде единствено дигитално, а успешният модел ще съчетава технологиите с личното отношение към клиентите.

„За нас Bulbank Mobile е пример как дигитализацията променя не само начина, по който обслужваме клиентите, но и начина, по който работи самата банка. Отварянето на приложението за всички потребители е още една стъпка към по-достъпно, по-полезно и по-персонализирано банкиране“, заяви Минчева.

Синя и зелена зона без SMS и с 20% отстъпка

Особено практична е новата възможност за заплащане на паркирането чрез Blink Parking, която става част от услугата „Моят автомобил“. Потребителите вече могат да заплащат престоя си в синя и зелена зона директно през Bulbank Mobile, без да изпращат SMS и без да инсталират друго приложение. За периода от 1 декември 2026 г. до 31 януари 2027 г. банката обяви и специална промоция - 20% отстъпка от плащанията за паркиране във всички зони, поддържани от услугата.

„Моят автомобил“ вече е сред най-популярните функционалности на приложението. Над 120 000 потребители са активирали услугата, като са регистрирали повече от 160 000 автомобила. През нея са закупени и над 125 000 електронни винетки. За собствениците на вече добавените автомобили плащането на паркирането е допълнително улеснено, тъй като регистрационният номер е наличен в профила и може да бъде избран директно.

Платформата предлага и други полезни възможности за шофьорите. Те могат да проверяват валидността на електронната винетка, задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ и техническия преглед на автомобила. По този начин няколко услуги, за които досега често бяха необходими различни сайтове и приложения, са обединени на едно място.

Разширяването на ежедневните услуги не се ограничава до автомобилите. Над 150 000 потребители активно плащат битовите си сметки през Bulbank Mobile, като платформата осигурява достъп до повече от 600 доставчици на комунални и други услуги. Други над 115 000 клиенти използват приложението за плащане на местни данъци и такси към повече от 150 общини в България.

20 милиона влизания месечно и всеки втори продукт се продава дигитално

Данните, представени по време на пресконференцията, показват мащаба на промяната в потребителските навици. Над 850 000 души използват активно Bulbank Mobile, което представлява повече от 80% от активните клиенти на УниКредит Булбанк. Средностатистическият потребител отваря приложението над 26 пъти месечно, а общият брой на влизанията надхвърля 20 милиона.

За 15 години приложението е изтеглено над 3 милиона пъти и е получило повече от 250 000 потребителски оценки. Рейтингът му достига 4,7 от 5 в App Store и 4,8 от 5 в Google Play Store и Huawei App Gallery. Един от най-показателните резултати е, че всяка втора продажба на банков продукт за индивидуални клиенти вече се извършва изцяло по дигитален път.

Борислав Генов, главен директор „Банкиране на дребно“ в УниКредит Булбанк, припомни как се е променяло приложението през годините. В началото потребителите са разчитали основно на проверка на сметки, преводи и плащане на задължения, докато днес очакват да решават все повече задачи от ежедневието си през телефона. Развитието на функционалностите е свързано и с обратната връзка от клиентите, чиито потребности постоянно се променят.

„Клиентите вече не търсят просто определена функционалност, а искат бързо и лесно да постигнат конкретен резултат. Затова развиваме Bulbank Mobile около реалните потребности на хората - от ежедневното управление на финансите до услуги, които създават стойност извън традиционното банкиране“, заяви Генов.

Той очерта и следващата посока в развитието на дигиталното обслужване - потребителите все по-естествено да описват какво искат да направят, а платформите да им помагат да достигнат до подходящото решение по прозрачен, разбираем и сигурен начин.

УниКредит Булбанк вече предлага и функционалност за съдействие в реално време, която позволява клиентите да получават персонализирана помощ от банков служител непосредствено през приложението. Служителят може да ги насочва при използването на различни услуги, като контролът върху мобилното банкиране остава изцяло у потребителя. Тази възможност е част от модела, представен от Цветанка Минчева, при който дигиталното удобство и човешката подкрепа се допълват.