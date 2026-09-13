Сватба на годината? Ергенът Виктор и Поли Недкова приковаха погледите
Мачото готов за семеен живот и бебе
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Мачото готов за семеен живот и бебе
Каква е причината?
"Изкуството на войната" измести сонетите на Шекспир
Вече не е управител на фитнес зала и се ядосва на спекулациите около него
Била е подлагана с години на домашно насилие
Всички търсят майката на Алек
Подобно на Алек, не е искал да избере никоя от участничките
Въпреки че шоуто го направи известен, красавецът горчиво съжалява, че участва във формата
Той получава внимание, на което никога не се е надявал
Ерген №3 отнася невиждан хейт заради постъпката си на финала
Най-висока оценка в този епизод получиха три изпълнения
Двамата са заедно от скоро
Хората не вярват за хонорара му
Напрегната вечер в танцувалното шоу
Какво се случи
Виктор Стоянов влиза в ново шоу
Ведомството развързва кесията
Задават ли се рокади в "На кафе"
Развива ново амплоа
Емоционални думи за изпепеляващата лобюв