Сватба на годината? Ергенът Виктор и Поли Недкова приковаха погледите

Ще има ли още една звездна сватба тази година? Въпросът се върти около Виктор Стоянов – мачото от първия сезон на „Ергенът”, и чаровната актриса Поли Недкова. От близо две години те са неразделни, а фитнес гуруто вече намеква пред приятели, че е готов да стане баща и иска дете от красивата си половинка. Близки до двойката твърдят, сватбата е само въпрос на време, пише hotarena.net.

Романтичната история на Поли и Виктор започна малко преди участието му в шоуто „Денсинг старс”.Докато той се вихреше на дансинга, Недкова често бе забелязвана в публиката. Тогава двамата все още пазеха чувствата си в тайна. Голямото разкриване дойде по време на премиерата на „Гунди – легенда за любовта”, когато Стоянов сложи край на догадките и нежно прегърна актрисата пред обективите.

Поли е родом от Габрово, но е израснала във Варна. Завършила е испанска гимназия и се е обучавала в престижни актьорски школи. Била е част от трупата на Драматичен театър „Стоян Бъчваров”, но любовта я отвежда в София, където започва нов етап – както в кариерата, така и в личния си живот.

В свободното си време Недкова тренира редовно. Дисциплината й осигурява изваяна фигура. Именно комбинацията от чар, интелект и спортен дух е това, което пленява Виктор. Той не крие, че държи половинката му да е в отлична форма.

След славата от първия сезон на „Ергенът” Стоянов рязко смени посоката – напусна работата си като управител на фитнес зала и се впусна в света на шоубизнеса. Той дори участва във филма „Чалга” на Мариан Вълев, който пък не спести похвали за него: „Виктор е талантлив, изпълнителен и има страхотно присъствие пред камерата”.

Успоредно с това мачото се превърна в любимец на рекламодателите – промотира от протеинови добавки до бързи кредити. Зад мускулите и самочувствието му се крие човек, който осъзнава цената на популярността. Стоянов често споделя, че не обича тайното снимане от фенове и предпочита директния контакт: „Просто ме попитайте, никога не отказвам снимки!”, казва риалити звездата.

С днешна дата Виктор и любимата му Поли живеят в хармония, пътуват често, а свободното си време прекарват далеч от светлините на прожекторите. Той не крие, че именно тя му е помогнала да намери баланс – нещо, което дълго е търсил. „Искам жена със силен характер, която знае какво иска. Не мека, а борбена. Поли е точно такава!”, твърди Стоянов. Ако се съди по начина, по който я гледа, може би този път мускулестият „ерген” наистина е намерил жената, с която ще създаде семейство. А дали следващата голяма новина ще бъде бебе? Близките им са убедени, че това е напълно възможно да се случи в най-скоро време.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com