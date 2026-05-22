Две наши градчета онемяха. Такава яхта не са виждали

Две наши морски градчета онемяха, след като в залива им се появи яхта като от приказките. Първата й спирка бе Царево, предаде "Флагман"

В залива на града се появи уникалната яхта Freeday, плаваща под малтийски флаг. Фотографът Стоян Чайков е уловил с перфектни кадри очарованието на Freeday, съобщи електронното издание.

Проверка в специализираните платформи за морски трафик показва, че нейният маршрут започва от пристанището Зейтинбурну, Турция. Зейтинбурну е считан за икономическия лъв на Истанбул – място, където се съсредоточават множество производства, собственост на турски милионери и други предприемачи с международно влияние.

Все още не е ясно кои са били пасажерите на яхтата, но се знае, че те са обиколили залива на Царево, разгледали са красотите му и след това са продължили към Созопол, където в момента са пуснали котва.

До неотдавна Freeday се предлагаше на пазара чрез специализираните платформи за яхти с обявена цена от 10,7 милиона евро.

Според описанието, това е 40-метрова яхта, замислена и реализирана от световноизвестни дизайнери. Интериорът е дело на френския дизайнер Франсоа Зурети, а екстериорът е проектиран от покойния Стефано Ригини, считан за един от най-плодовитите майстори в света на луксозните яхти.

Benetti Classic Supreme 132' предлага комфорт за до 12 гости, разпределени в шест просторни и луксозни каюти, включително главна каюта с пълна ширина, VIP каюта, две двойни каюти и две единични, всички със самостоятелни бани.

На открито яхтата разполага с множество зони за релакс – предна палуба, горна палуба, шезлонги на слънчевата палуба и дори джакузи. Главната палуба предлага външна маса за хранене с просторен диван, а интериорът на главната палуба впечатлява с изящна дървена маса и сатенени столове, съчетаващи съвременна естетика с функционалност.

