Привърженици на „Левски“ твърдят, че са разпознали един от участниците в нападението срещу българските фенове на стадион „Стад Велодром“ в Марсилия. В социалните мрежи се разпространява името на местен ултрас, когото запалянковците свързват с насилието по време на двубоя от Лига Европа на 26 ноември.

Според публикация на Lupa.bg български фенове са посочили Мехди Акаб като един от предполагаемите участници в атаката.

Към момента обаче няма публично потвърждение от френската полиция или прокуратурата, че посоченият мъж е идентифициран като нападател или е привлечен към наказателна отговорност.

Според разпространената информация привържениците са открили профил във Facebook, за който твърдят, че принадлежи на местния ултрас. В публикациите се посочва, че профилът съдържа снимки и видеокадри, свързани с предишни футболни безредици около срещи на „Олимпик Марсилия“. След разпространяването на името социалният профил е станал обект на множество коментари от български потребители.

Част от реакциите съдържат заплахи за саморазправа заради нападенията срещу гостуващите привърженици. Самоличността и евентуалното участие на посочения човек в инцидентите следва да бъдат установени от разследващите органи.

При сблъсъците на „Стад Велодром“ на 26 ноември пострадаха 11 български граждани.

Част от пострадалите са били транспортирани в болница, а на останалите е оказана медицинска помощ на място.

Напрежението избухна около началото на срещата между „Олимпик Марсилия“ и „Левски“, когато се стигна до нахлуване на френски привърженици в сектора с българска публика.

След инцидентите прокуратурата в Марсилия започна две разследвания, свързани с насилието по време на футболната среща.

Случаят предизвика реакции както във Франция, така и в България. Френският президент Еманюел Макрон осъди проявите на насилие, а кметът на Марсилия Беноа Паян заяви, че стадионът и градът не трябва да бъдат място за подобни действия.

Очаква се разследването да установи самоличността на участниците в нападенията и обстоятелствата, при които са били допуснати сблъсъците.

Междувременно публикациите в социалните мрежи продължават да предизвикват реакции сред българските запалянковци.

До официалното установяване на участниците в насилието твърденията за конкретни лица остават непотвърдени.

Източник: Флагман