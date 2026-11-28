Хулио Веласкес застана пред медиите на обичайната си пресконференция преди двубой на Левски, но този път брифингът бе малко по-различен.

Вместо да отговаря на въпроси, той започна с изявление, свързано със събитията от четвъртък вечер на "Велодром".

Веласкес бе критикуван от феновете за пресконференцията си след края на мача, в която предимно коментираше тактически аспекти от мача и едва засегна случилото се по трибуните.

Треньорът на "сините" се извини поименно на трима журналисти, които му зададоха въпроси за случилото се на трибуните по време на пресконференцията в четвъртък, но той неглижира темата.

Веласкес се извини и на "синята" общност с мотива, че по време на мача не е имал реална представа за мащаба на случилото се и е научил едва след пресконференцията. Тогава е видял и първите кадри.