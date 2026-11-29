Веласкес коментира ужаса на "Велодром" и се извини
Той започна с изявление, свързано със събитията от четвъртък
Следете всички новини, анализи и коментари за Велодром. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Той започна с изявление, свързано със събитията от четвъртък
Изпълнителният директор на „Левски“ смята, че нападението е било предварително планирано, и постави остри въпроси пред УЕФА
Англия и Русия ще се простят с Евро 2016 г. при нова издънка. УЕФА предупреди официално и двете страни заради грозните сцени в Марсилия. Британците в...
Фенове на "Марсилия" вилняха на "Велодром" по време на срамната загуба на любимците им с 2:5 от "Рен". Десеткратните шампиони на Франция са в ужасна ф...