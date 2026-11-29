Изхвърляне на Олимпик Марсилия от Лига Европа, затваряне на стадион "Велодром", анулиране на резултата от двубоя и присъждане на служебна победа на "Левски". За тези тежки санкции настоя председателят на Съвета на директорите на "сините" Фелипе Берлинер пред бТВ тази сутрин. Той поиска френските власти да установят самоличността на нападателите на българските привърженици и да ги изправят пред съда. Клубът ще използва всички възможни правни и регулаторни механизми, за да защити интересите на пострадалите българи.

Три условия за справедливост

Берлинер постави на първо място наказателната отговорност на извършителите на жестоките нападения. Той призова всички, които разполагат със снимки и видеозаписи от насилието, да продължат да ги разпространяват и да ги предоставят като доказателствен материал на разследващите органи.

"Олимпик трябва да бъде изключен от този турнир", категоричен бе Берлинер. Според него френският клуб и местните власти са се провалили в изпълнението на задълженията си да гарантират безопасността на българските гости. Той настоя на "Велодром" да не се провеждат срещи, докато не бъдат въведени необходимите мерки за сигурност.

Третото искане е резултатът от двубоя, завършил с победа на французите с 1:0, да бъде анулиран и трите точки да бъдат присъдени на "Левски". Берлинер изтъкна, че футболистите на българския отбор са били принудени да играят, след като са видели нападенията в сектора, където са се намирали и техни близки. Според него преживеният стрес е повлиял пряко върху представянето им на терена.

Олимпик Марсилия има история с наказанията

Справка в архива на дисциплинарните решения на УЕФА показва, че френският клуб не за първи път е заплашен от сериозни санкции заради поведението на своите привърженици. През април 2022 г., след двубой срещу гръцкия ПАОК, европейската футболна централа наложи глоба от 80 000 евро и частично затваряне на северната трибуна на "Велодром" заради безредици сред публиката, хвърляне на предмети и използване на пиротехника.

През ноември 2023 г. Олимпик Марсилия получи нова глоба от 50 000 евро и условно наказание за частично затваряне на стадиона с двегодишен изпитателен срок. През 2024 г. Апелативната комисия на УЕФА постанови привеждането на тази санкция в изпълнение.

В петък европейската футболна централа официално назначи инспектори по етика и дисциплина, които да разследват насилието срещу привържениците на "Левски". Дисциплинарният правилник на УЕФА предвижда възможност за служебна загуба, отнемане на точки, затваряне на стадиона и отстраняване от европейските клубни турнири.

Един от ранените остава във Франция

Междувременно двама от пострадалите български привърженици бяха транспортирани тази нощ до София с военнотранспортния самолет "Спартан". Здравният министър Катя Ивкова съобщи, че един от ранените остава в Марсилия, тъй като лекарите са преценили, че състоянието му не позволява транспортиране.

Общо 11 български граждани потърсиха медицинска помощ след нападенията. Народното събрание единодушно прие декларация със 185 гласа "за", в която настоя за задълбочено разследване на инцидентите и налагане на най-строги санкции от компетентните органи на УЕФА.