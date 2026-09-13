Марсилия отприщи буря и прати първото предупреждение във Франция
Четири гола след почивката превърнаха откриващата вечер в празник за препълнените трибуни
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Четири гола след почивката превърнаха откриващата вечер в празник за препълнените трибуни
Грийнууд донесе ценната победа, домакините затъват в серия без успех
"Олимпик" водеше с 2:1, но допусна изравнителен гол в 92-ата минута и остана на втора позиция
Пари Сен Жермен води в класирането с 24 точки, следван от Марсилия с 22
Жестоки обиди към него, майка му и починалия му баща
Нападателят минава днес медицински прегледи в Марсилия
"Артилеристите" си върнаха за загубата като домакин na Борусия (Дормтунд) преди две седмици и записаха трети успех в турнира на Шампионаската лига. С...
Марсилия. Синът на спортния директор на един от най-големите футболни отбори във Франция Олимпик Марисилия загина при предполагаемо уреждане на сметки...
Пловдив. Бившият футболист на Олимпик Марсилия Крис Гади пристигна днес в Локомотив Пловдив, информират от клуба на официалната си страница. Гади е р...