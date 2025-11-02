Трудна победа беляза поредния кръг от шампионата във Франция

Отборът на Олимпик Марсилия записа трудна победа с 1:0 като гост на Оксер в мач от 11-ия кръг на френското първенство по футбол и се доближи на две точки от лидера в класирането Пари Сен Жермен.

По-рано в събота столичани спечелиха с 1:0 срещу Ница.

Английският халф Анхел Гомес отбеляза единственото попадение за марсилци с шут по тревата в 30-ата минута, след като вратарят Донован Леон не успя да изчисти топката при центриране. Гостите останаха с човек по-малко в средата на второто полувреме заради червен картон на Улисес Гарсия, но задържаха преднината си до края на срещата с няколко ключови спасявания на вратаря Жеронимо Рули.

Домакините също завършиха с човек по-малко, след като защитникът Синали Диоманде получи червен картон в добавеното време. Поражението остави Оксер е предпоследен в класирането с две точки пасив от Лориен, Нант и Брест.

Първенство на Франция по футбол, мачове от 11-ия кръг на Лига 1:

Оксер - Олимпик Марсилия - 0:1

Пари Сен Жермен - Ница - 1:0

Монако - ФК Париж - 0:1

Днес:

Рен - Страсбург

Ланс - Лориен

Лил - Анже

Нант - Мец

Тулуза - Льо Авър

Брест - Олимпик Лион

Пари Сен Жермен води в класирането с 24 точки, следван от Марсилия с 22, Монако с 20, Страсбург и Лион.

