Ето я новата кралица на Australien Open!

Елена Рибакина удържа устремената към обрат Арина Сабаленка и спечели драматичния и качествен финал на Australian Open 2026 с 6:4, 4:6, 6:4 за 2 часа и 20 минути.

Представляващата Казахстан тенисистка изглеждаше притисната до стената при 0:3 в третия сет, но точно тогава започна "възраждането" си на корта, окуражена и от своя треньор Стефано Вуков. Тя спечели пет поредни гейма и затвори мача на свой сервис с две поредни директни точки от начален удар.

За Рибакина това е втора титла от "Големия шлем" след "Уимбълдън" 2022. През 2023-та в Мелбърн тя допусна обрат именно срещу Арина Сабаленка на финала, но сега не позволи сценария да се повтори.

Самата световна номер 1 от Беларус пък за втора поредна година губи драматичен финал в Австралия, след като през 2025-а бе надвита от Мадисън Кийс. Сабаленка остава с двете си титли в Мелбърн от 2023-та и 2024-та, както и двете от US Open 2024 и 2025.

