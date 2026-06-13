Ето я новата кралица на Australien Open!
В много оспорван и класен финал
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В много оспорван и класен финал
След като загуби от Томаш Махач (Чехия)
Контузиите продължават да го мъчат
За първия турнир от Големия шлем през новата година
Стана ясна програмата на първите ни ракети
Австралиецът започна да имитира Рафа на корта
Руснакът е скрит фаворит на Australien Open
Мачът с аржентинеца ще бъде сутринта