Гришо се прости рано с Australien open

Най-добрият български тенисист Григор Димитров отпадна в първия кръг на Australian Open, след като загуби от Томаш Махач (Чехия) с 4:6, 4:6, 3:6 в мач от първия кръг.

За Гришо това е втора загуба от 25-годишният Махач. Предишната им среща беше през 2024 г., когато чехът се наложи с 6:7(5), 6:4, 6:3 във Виена.

Във втория кръг в Мелбърн Томаш Махач, който преди седмица триумфира в Аделаида, ще се изправи срещу Стефанос Циципас (Гърция) или Шинтаро Мочизуки (Япония).

