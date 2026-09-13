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Алкохол и липса за желание за съществуване почти не я съсипали
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Алкохол и липса за желание за съществуване почти не я съсипали
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Атина. "Гърция остави зад себе си най-лошото", заяви министър-председателят Андонис Самарас в интервю за "Ройтерс" и обяви, че правителството му вече...
Януари 9 Лондонското метро, което е първото по рода си в света, чества 150 години11 По искане на правителството френски войници заминават за Мали, за...