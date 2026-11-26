В състава на английския Манчестър Сити започнаха да се появяват признаци на разкол след новините за обвиненията срещу клуба. Това съобщава The Touchline в социалната мрежа X.

Според източника усещането за единство, което характеризираше съблекалнята на "гражданите" под ръководството на Хосеп Гуардиола, постепенно започва да изчезва.

Футболистите осъзнават какво е заложено на карта за клуба. Проектът вече не изглежда толкова стабилен, колкото преди, а някои играчи обмислят възможността да напуснат отбора.

След 11 кръга в английската Висша лига Манчестър Сити има 22 точки и заема третото място в класирането.

В следващия си мач "гражданите" ще се изправят срещу Арсенал на 29 ноември.