Почетино с първи думи за Манчестър Юнайтед

Новият мениджър на Манчестър Юнайтед Маурисио Почетино заяви на пресконференция, че съжалява много, че трябва да напусне работата си като селекционер на националния отбор на САЩ, но не е имал правото да откаже на "червените дяволи".

По-рано в петък от "Олд Трафорд" съобщиха, че са се разбрали с аржентинския специалист да поеме тима от 18 ноември, като така предстоящите мачове с Хаити от плейофите за Лигата на нациите на зона КОНКАКАФ ще бъдат последните му на треньорската скамейка на американците.

"Трудно ми е да говоря сега. Твърде емоционален съм. Трудно взех това решение, защото е най-трудното в цялата ми кариера", каза Почетино пред репортери преди гостуването на Хаити.

"Ние обаче сме професионалисти и се опитваме да сбъднем мечтите си", каза още аржентинецът, който бе с насълзени очи.

"Вярно е, че наскоро подписах договор до 2030 година, но хората в Американската федерация са наясно, че възможности като тази не идват толкова често в живота. Не можеш да откажеш на Манчестър Юнайтед", заяви Почетино.