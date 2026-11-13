България пред решителна футболна вечер. Победа или сбогом с мечтата

Българският футбол отдавна не е имал много поводи за радост, но тази вечер националният отбор получава възможност да върне поне малко от изгубената надежда. От 21:45 часа на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив нашите посрещат Исландия в мач, който може да реши съдбата им в Лигата на нациите. Победата е задължителна, ако искаме да запазим шансове за изкачване в по-горната дивизия. А зад трите точки стои и една болезнена статистика - България не е печелила два поредни официални мача вече повече от четири години.

Четири години без две поредни победи

Последният път, когато националите успяха да спечелят два последователни официални двубоя, беше през септември 2022 г. Тогава България победи Гибралтар с 5:1 и Северна Македония с 1:0. Оттогава представителният тим е записал едва четири успеха в официални срещи, а всяка следваща квалификационна кампания носи нови разочарования.

Победата с 2:0 над Люксембург през октомври, дошла след головете на Кристиан Балов и Атанас Илиев, даде глътка въздух на отбора. Тя прекъсна поредица от три мача без успех и върна известна увереност на футболистите. Сега задачата е далеч по-трудна, защото срещу тях излиза лидерът в групата, който преди месец ги победи с категоричното 3:0 в Рейкявик.

Сметките са жестоки, но шанс все още има

Исландия води в група С/4 с 8 точки, следвана от Естония с 6. България е трета с 4, а Люксембург има 3. За да запазят възможността да завършат на върха, националите трябва да победят Исландия тази вечер, а в понеделник да спечелят и гостуването си на Естония. Дори тогава първото място ще зависи от останалите резултати, включително последния двубой на исландците срещу Люксембург.

Залогът е сериозен. Победителят в групата получава директна промоция в Лига В, а вторият ще играе бараж за изкачване. По-високото ниво би означавало срещи с по-силни съперници, а представянето в турнира може да има значение и за допълнителните възможности по пътя към Евро 2028.

Временният селекционер Атанас Рибарски увери, че обстановката в състава е добра. „Акцентирахме върху нещата, които се получиха в мача с Люксембург“, заяви той и подчерта необходимостта от компактна игра и внимание при загуба на топката. Дори исландският наставник Арнар Гунлаугсон призна, че българите са имали добри положения в Рейкявик, преди домакините да открият резултата.

Черни ленти и минута мълчание преди голямата битка

Футболната вечер в Пловдив ще започне с минута мълчание в памет на жертвите от трагедията на автомагистрала „Тракия“. Българските национали ще излязат с черни ленти на ръкавите в знак на съпричастност към почернените семейства, съобщиха от Българския футболен съюз.

На фона на тежките дни за страната двубоят ще носи и този емоционален заряд. България ще се опита да намери сили за реванш срещу Исландия и за втора поредна победа, каквато националният отбор не е постигал от есента на 2022 година. Срещата ще бъде ръководена от германския съдия Флориан Бадщюбнер и ще се излъчва пряко по MAX One.