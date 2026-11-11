Левски привлече силен човек от Европа

Левски привлече в ръководството си човек, участвал в една от най-впечатляващите трансформации в италианския футбол. Филаделфо Апаро, който има сериозен принос за развитието на Комо, вече работи за "сините", а очакванията към него са свързани с изграждането на финансово по-силен и конкурентоспособен клуб с европейски амбиции.

Италианският специалист пристига на "Герена" с репутацията на успешен мениджър, способен да развива партньорства, да привлича спонсори и да превръща футболните клубове в разпознаваеми международни марки.

За качествата му разказа бившият нападател на Левски Валери Божинов, който лично потърсил информация от хора, работили с Апаро в Италия.

Филаделфо Апаро е италиански мениджър с над 20 години международен опит в бизнес управлението, маркетинга, стратегическите партньорства и развитието на търговски марки.

На 28 октомври 2026 г. Левски официално обяви назначаването му на поста главен директор по приходите.

Това означава, че Апаро ще има значително по-широки правомощия от традиционен маркетинг директор. Той ще отговаря за стратегическото развитие на търговската дейност, маркетинга, клубната идентичност, комуникациите и партньорствата.

Основната му задача ще бъде да увеличава приходите на Левски и да развива икономическия потенциал на клуба.

Преди да пристигне в България, Апаро заемаше поста директор по партньорствата и спонсорството в италианския Комо.

Той беше част от управленския екип по време на мащабната трансформация на клуба, който извървя пътя от по-ниските дивизии на италианския футбол до Серия А и европейската сцена.

Работата му беше насочена към разширяване на спонсорското портфолио, увеличаване на приходите и привличане на международни партньори.

Сред компаниите, с които Комо разви партньорства, са Revolut, Uber, Adidas, Canva и EA SPORTS FC.

Именно съчетаването на спортни успехи с модерно бизнес управление се превърна в една от отличителните характеристики на проекта в Комо.

Апаро не е човекът, който определя тактиката или селекцията на отбора, но има важна роля в изграждането на финансовата и търговската основа, необходима за развитието на един амбициозен футболен клуб.

Валери Божинов сподели в "Спортното шоу" на Дарик радио, че лично е потърсил информация за новия директор на Левски от своя приятел Марко Касети.

Двамата са били съотборници в Лече в продължение на четири години, а Касети работи като помощник-треньор на Сеск Фабрегас в Комо.

"Когато разбрах, че той ще идва в Левски, звъннах на Марко Касети, който е помощник-треньор на Сеск Фабрегас. С него съм играл в Лече четири години и сме много добри приятели", разказа Божинов.

Отговорът, който получил, бил повече от категоричен.

"Той ми каза: "Когато дойде този човек, ние бяхме в Серия С, когато си тръгна, бяхме в Шампионска лига." За да се случи това, не е само Фабрегас. Той дава идеите, тренира футболистите, но зад това стоят амбициозни хора с много идеи", обясни бившият нападател.

Според думите му Касети е дал изключително висока оценка за работата на италианския мениджър.

"Той преобрази Комо. Каза, че сте попаднали на точния човек, но за всяко нещо трябва търпение", добави Божинов.

Назначаването на Филаделфо Апаро е част от усилията за модернизиране на управлението на Левски и изграждането на по-устойчив финансов модел.

Опитът му в Комо показва колко важна може да бъде работата извън футболния терен за цялостното развитие на един клуб.

За Левски привличането на специалист с подобна биография създава възможност за разширяване на международните партньорства, привличане на нови спонсори и увеличаване на приходите.

Успехът на италианеца обаче ще зависи не само от неговите идеи, но и от възможността те да бъдат реализирани в българските условия.

А както подчертава и Божинов, предавайки думите на Марко Касети, за подобна трансформация е необходимо време и търпение.