Английска легенда направи тъжно признание

Бившият нападател на Ливърпул Майкъл Оуен говори за това как се е почувствал след подписването на договор с Реал Мадрид.

Оуен се присъедини към Реал Мадрид на 14 август 2004 г. за 8 милиона паунда.

"Последното нещо, за което мислех, беше да напусна Ливърпул. Бяхме на предсезонно турне в САЩ и агентът ми ми се обади, докато бях в хотелската стая с Карагър.

Джейми ми каза: "Не си тръгвай. Те имат Раул, Роналдо и Фернандо Мориентес. Няма да играеш и минута."

"В крайна сметка се съгласих. Но знаете ли онова чувство, когато подписвате договор и осъзнавате, че няма връщане назад? Мислиш си: "О, Боже мой, какво направих?" Спомням си, че плаках по пътя към летището, мислейки си какво оставям след себе си", каза Оуен пред FourFourTwo.