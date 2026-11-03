Кошмар във футбола. Испания е в траур ОБНОВЕНА



Испанският футбол е в пълен шок след новината за кончината на Хесус де Мигел, нападател на Тенерифе. Федерацията на Испания веднага нареди отлагане на всички мачове днес на всички нива във футбола в страната.

Футболистът на Тенерифе Хесус де Мигел почина на 30-годишна възраст в резултат на травми, получени при сблъсък на терена по време на мач в понеделник.

Де Мигел първоначално беше третиран на терена, след като получи сърдечен арест след сблъсък в края на добавеното време с вратаря на Андора Хесус Овоно, преди да бъде откаран по спешност в болница. Мачът беше прекратен след инцидента, пише The Independent.

Първоначално от Тенерифе съобщиха, че той е „стабилен, въпреки тежестта на състоянието си“ в интензивното отделение на Университетската болница „Нуестра Сеньора де Канделария“ в Санта Крус, преди да съобщят, че неврологичният му статус се е влошил в ранните часове във вторник.

Клубът от испанската Втора дивизия разпространи изявление, че той е починал в 8:00 часа във вторник. В него се казва: „Със съкрушени сърца, с буца в гърлото и неспособни да повярваме, че това е истина, ние от CD Тенерифе съобщаваме за трагичната смърт на Хесус де Мигел Аламеда.

Няма думи за утеха. Няма абсолютно нищо, което да облекчи това непреодолимо чувство на скръб.

Ние заставаме зад неговото скърбящо семейство, неговите близки и цялата футболна общност на Тенерифе, която днес оплаква този жесток обрат на събитията.

Семейството на Хесус де Мигел би искало да благодари на всички за изразената подкрепа и от дъното на сърцата си моли тяхното лични пространство да бъде уважено в този ужасен момент.“

Резултатът беше 2:2, когато Де Мигел беше изведен сам срещу вратата, а вратарят Овоно излезе напред и се сблъска с него в областта на гърдите. Овоно, който получи директен червен картон за влизането, веднага се втурна към него, тъй като Де Мигел изглеждаше неподвижен, заедно с други играчи от двата отбора и медицинския щаб, преди 30-годишният футболист да бъде откаран в болница.

Де Мигел, който направи своя професионален дебют през 2015 г. за Леганес Б, подписа тригодишен договор с Тенерифе през 2025 г. и помогна на клуба да спечели промоция обратно във Втора дивизия, отбелязвайки 11 гола в 29 мача.

На трибуните на стадиона в Тенерифе за мача бе и Жерар Пике, легендарният бранител на Барселона и националния отбор на Испания. Той е собственик на клуба ФК Андора от години. Пике веднага е напуснал ложата след инцидента и е отишъл в болницата, за да провери състоянието на футболиста от съперниковия отбор.