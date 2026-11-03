Изненада! Вечното дерби пред отлагане

Вечното дерби между Левски и ЦСКА е възможно и да не се състои тази неделя, 8 ноември. Ръководството на армейците обмисля дали да не поиска отлагане на големия сблъсък.

Причината за евентуален подобен ход е тежкото гостуване на „червените“ на Панатинайкос в Лигата на конференциите в четвъртък. В ЦСКА се притеснявали, че няма да успеят да се възстановят за битка със „сините“ в неделя, пише „България днес“.

ЦСКА има право да отложи един двубой след влизането си в основната фаза на евротурнирите. Левски вече се възползва от тази възможност, отлагайки мача си с Лудогорец през септември.

Шефовете на „червените“ са в постоянен диалог с треньора Маркус Гиздол и все още не е взето крайно решение по казуса. ЦСКА може да поиска отлагане не по-късно от 72 часа от мача.

Ако се стигне до преместване на Вечното дерби, то вероятно ще се играе след Нова година. Възможните дати до края на календарната година са заети заради участието на двата гранда в основните фази на Лига Европа и Лига на конференциите.