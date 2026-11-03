Голям удар на Евертън! Нюкасъл остана с празни ръце и червен картон

Евертън постигна ценна победа с 1:0 при гостуването си на Нюкясъл в последния мач от деветия кръг на английската Висша лига. „Карамелите“ стигнаха до трите точки с попадение на Тиерно Бари в началото на второто полувреме, което беше признато след продължителна проверка с ВАР.

Домакините направиха всичко възможно да стигнат до изравняване, но гредата и отличните намеси на Джордан Пикфорд ги лишиха от гол. Успехът изкачи Евертън до седмата позиция в класирането с 13 точки, докато Нюкасъл остана 13-и с 11.

Бари порази Нюкясъл, ВАР потвърди гола

Решаващият момент в двубоя настъпи непосредствено след началото на второто полувреме. Тайрик Джордж отправи диагонален удар, топката премина под плонжа на вратаря Лукаш Хорничек, а Тиерно Бари я довкара отблизо в мрежата.

Попадението обаче не беше признато веднага. Съдиите дълго преглеждаха ситуацията за евентуална засада на френския нападател, преди да потвърдят, че голът е редовен.

След откриването на резултата Евертън имаше отлични възможности да увеличи преднината си. Джаред Брентуайт отправи опасен удар с глава под напречната греда, но Хорничек успя да избие. Малко по-късно чешкият страж отрази и изстрел с глава на Джак О'Браян.

Гредата спаси Евертън, Пикфорд отказа „свраките“

Нюкасъл постепенно засили натиска в търсене на изравнително попадение. В 66-ата минута Антони Еланга беше много близо до гола, но ударът му срещна гредата.

Домакините не се отказаха и продължиха да атакуват до последните секунди. Най-добрата възможност за изравняване се откри пред Йоан Уиса, който отправи опасен удар, но Джордан Пикфорд реагира великолепно и изби топката с крак.

Английският национален вратар се превърна в един от героите за Евертън, след като запази крехката преднина на отбора си в решителните моменти.

Червен картон сложи край на надеждите на Нюкасъл

Напрежението достигна своя връх в добавеното време. В осмата минута след изтичането на редовните 90 Джейкъб Рамзи получи втори жълт картон и беше изгонен.

Така Нюкасъл завърши срещата с десет души и не успя да избегне поражението. Евертън си тръгна с трите точки и се изкачи непосредствено зад водещата шестица в класирането.

Арсенал води след големия успех над Ливърпул

Арсенал остава начело във Висшата лига с 24 точки, след като спечели с 1:0 гостуването си на Ливърпул. Манчестър Сити е втори с 21 точки, въпреки изненадващата домакинска загуба с 0:1 от Брайтън.

Третата позиция е за Брайтън с 19 точки, следван от Челси с 16, Ливърпул с 15, Брентфорд с 14 и Евертън с 13.

Всички резултати от деветия кръг във Висшата лига:

Нюкясъл-Евертън 0:1

Ливърпул-Арсенал 0:1

Челси-Манчестър Юнайтед 2:0

Борнемут-Лийдс 2:0

Брентфорд-Нотингам Форест 2:0

Ковънтри-Съндърланд 3:1

Хъл Сити-Ипсуич 2:2

Манчестър Сити-Брайтън 0:1

Тотнъм-Кристъл Палас 2:0

Астън Вила-Фулъм 1:1