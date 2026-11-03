Депортиво сътвори луд обрат! Късен гол взриви Ла Коруня

Депортиво Ла Коруня постигна драматична победа с 2:1 срещу Осасуна в последния мач от 11-ия кръг на испанската Ла Лига. Новакът в елита осъществи пълен обрат, след като губеше на почивката, но намери сили да стигне до трите точки с решаващ гол в 87-ата минута. Герой за домакините стана Бил Нсонго, който донесе успеха в заключителните минути на срещата. Благодарение на победата галисийците се изкачиха на осмо място в класирането с 14 точки.

Будимир даде надежда на Осасуна

Гостите от Осасуна започнаха по-резултатно и успяха да вземат преднина през първото полувреме. Голмайсторът на отбора Анте Будимир откри резултата и постави Депортиво в трудна ситуация.

Домакините се оттеглиха на почивката с гол пасив, но през втората част успяха да променят развоя на двубоя.

Два гола донесоха пълния обрат

Малко след изтичането на час игра Марио Сориано възстанови равенството и върна надеждите на феновете на Депортиво. Попадението даде нов тласък на домакините, които продължиха да търсят победен гол.

Решаващият момент настъпи в 87-ата минута, когато Бил Нсонго се разписа за 2:1. Така галисийците стигнаха до ценни три точки след пълен обрат, а Осасуна си тръгна без нищо от гостуването.

С успеха Депортиво събра 14 точки и заема осмата позиция. Осасуна остава на 15-о място с 11 точки.

Барселона води, Реал Мадрид остава трети

След 11-ия кръг Барселона оглавява класирането с 30 точки, следвана от Атлетико Мадрид с 28 и Реал Мадрид с 27. Бетис е четвърти с 23 точки, а Реал Сосиедад заема петата позиция с 19.

Каталунците записаха най-убедителния резултат в кръга, след като разгромиха Алавес с 6:1. Реал Мадрид спечели с 3:0 като гост на Расинг Сантандер, а Атлетико Мадрид победи Леванте с 2:0.

Всички резултати от 11-ия кръг на Ла Лига:

Депортиво Ла Коруня-Осасуна 2:1

Хетафе-Севиля 3:1

Расинг Сантандер-Реал Мадрид 0:3

Елче-Валенсия 0:1

Атлетик Билбао-Реал Сосиедад 2:1

Виляреал-Еспаньол 0:1

Леванте-Атлетико Мадрид 0:2

Райо Валекано-Селта 3:0

Бетис-Малага 2:1

Барселона-Алавес 6:1