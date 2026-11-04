Депортиво сътвори луд обрат! Късен гол взриви Ла Коруня
Новакът в Ла Лига обърна Осасуна с 2:1 и се изкачи до осмото място в класирането
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Новакът в Ла Лига обърна Осасуна с 2:1 и се изкачи до осмото място в класирането
Тимът на Ханзи Флик подчини Атлетик Билбао и вече дели първото място с Реал Мадрид, Севиля и Бетис
Смърт на фен почерни Испания. Мъж на 43-години почина от раните, които получи в меле между фенове на "Атлетико" и "Ла Коруня" (2:0). Инцидентът се раз...