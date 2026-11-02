Левски с две ключови цели. Преследва звезди от Лига Европа

Левски ще търси на пазара не количество, а най-вече качество. Целите са основно две – централен нападател и крило, пише „Мач Телеграф“. Хулио Веласкес отдавна напира за раздвижен таран, който да бележи редовно, а в момента на „Герена“ няма нито един флангови футболист, който да е със силен десен крак. Освен това и Евертон Бала, и Мустафа Сангаре все още не са подписали нови договори. А това е знак, че „сините“ трябва да са готови да имат техни заместници. Хуан Переа пък не е изключено да бъде продаден на друг отбор или пък да бъде преотстъпен, ако се намери тим, който да дели заплатата му с шампионите.

В търсенето на нови играчи скоро време се очаква да се включи и доста сериозно име. През миналата седмица стана ясно, че „сините“ най-вероятно ще се подсилят и с още един директор от Италия след Филаделфо Апаро. Първоначално се твърдеше, че той ще бъде спортен шеф, но на „Герена“ вече имат такъв – Георги Костадинов. И той ще запази позицията си. Така новото име ще подсили звеното на скаутите. В Левски имат идея то да се превърне в едно от най-силните в целия клуб.

Идеята е да се залага на играчи, каквито дойдоха през лятото и веднага се превърнаха в основни фигури -Рейналдо и Сержиньо. За португалеца всички са били категорични – няма да търсим други, но този трябва да го вземем на момента. На „Герена“ са наясно, че вече мина времето, в което ще могат да вземат играчи евтино с идеята, че ще ги развият и ще могат да ги продадат после на 100 пъти по-голяма цена, както бе с Хосе Кордоба. И ще им трябват хора, които ще им помогнат да защитават достойно титлата си.